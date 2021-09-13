На ремонт переулка Самошкина ростовские власти потратят более шести миллионов рублей

В Ростове отремонтируют переулок Самошкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове городские власти приняли решение отремонтировать дорожное покрытие в переулке Самошкина. На эти нужды планируется потратить более шести миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Аукцион объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Желающие могут подать заявку на участие до 21 сентября. Ремонтные работы планируется вести от улицы Перекопской и до дома №38 в переулке Самошкина.

Выбранному подрядчику будет предстоять выполнить ремонт дорожного покрытия, оборудование тротуаров, а также будет нанесена дорожная разметка и отмечены пешеходные переходы.

Работы будут начаты сразу после заключения контракта, а закончить их планируется к 30 ноября.

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Системы сигнализаций отремонтируют и в некоторых полицейских участках.