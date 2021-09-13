В Ростове улицу Борисоглебскую отремонтируют за 11,5 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют улицу Борисоглебскую Фото: Иван МАКЕЕВ

Городские власти Ростова-на-Дону приняли решение привести в порядок дорожное покрытие на улице Борисоглебской. На проведение капитального ремонта было выделено более 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портала Госзакупок.

Тендер был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Фирмы, желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки на участие до 20 сентября. Согласно опубликованной документации, выбранному подрядчику будет предстоять уложить сначала слой нижнего дорожного покрытия, затем слой верхнего, а по окончании нанести дорожную разметку, которая должна сохраниться как минимум на год.

Работы будут вестись в следующих границах: ул.Иловайская - ул.Борисоглебская, № 51, ул.Борисоглебская, № 45 - ул.Борисоглебская, № 70А, ул.Иловайская - ул.Борисоглебская, № 75. Рабочие приступят к выполнению сразу после заключения контракта. А полностью окончить обустройство улицы планируется к 30 ноября.

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