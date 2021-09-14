На разработку проекта реконструкции ливневок уйдет более 155 миллионов рублей

В Ростове разработают проект по реконструкции ливневок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове местные власти приняли решение провести реконструкцию ливневой канализации. Но в первую очередь для этого необходимо создать проект, согласно которому потом и будут вестись все последующие работы. Правительство региона и администрация города выделили на разработку проектно-сметной документации более 155 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие смогут подать заявки на участие до десятого октября. Подрядчик займется разработкой проектно-сметной документации. Согласно техзаданию, все работы над проектом должны быть окончены к 20 декабря 2022 года. К этой дате должно быть получено одобрение госэкспертизы

Работа над проектом начнется сразу после заключения контракта с победителем тендера.

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Работы должны быть выполнены до 30 ноября.