В донской столице появятся "умные" дороги

В Ростове появятся "умные" дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе ищут подрядчика для создания интеллектуальных транспортных систем. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок. На эти нужды планируется потратить 173 миллиона рублей.

Тендер был объявлен Министерством транспорта региона. Победитель будет определен 28 сентября. Выбранному подрядчику предстоит создать интеллектуальные транспортные системы. Они должны предусматривать автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Исполнителю необходимо будет завершить работы до 10 декабря. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Также будет поставлено и специальное программное обеспечение, в том числе модуль координированного управления движением, подсистемы светофорного управления, метеомониторинга. Такое оборудование будут ставить на дорогах, остановках, светофорах и информационных табло. Созданные программы объединят оборудование в единую систему и позволят ей управлять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На разработку проекта реконструкции ливневок уйдет более 155 миллионов рублей.

Проект должен быть полностью готов к 20 декабря 2022 года.