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Общество14 сентября 2021 15:34

На два гинекологических кресла для поликлиники № 42 донские власти потратят миллион рублей

Поставка будет осуществлена в ближайшее время
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Гинекологические кресла за миллион рублей получит ростовская поликлиника

Гинекологические кресла за миллион рублей получит ростовская поликлиника

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшее время ростовская поликлиника № 42 получит два новых гинекологических кресла. На их покупку областные власти потратили практически миллион рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городской поликлиникой № 42. В настоящее время идет рассмотрение полученных заявок. Выбранному поставщику необходимо будет поставить в медицинское учреждение два гинекологических кресла. Они будут использоваться не только, как кресло, но и как операционный стол. Он будет электромеханическим с питанием от сети.

Поставка должна быть осуществлена в течение двух месяцев после заключения контракта с победителем тендера.

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Проект должен быть полностью готов к 20 декабря 2022 года.