Мэрия Ростова выделила 1,3 миллиона рублей на благоустройство улицы Большой Садовой

На Большой высадят цветы за 1,3 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти донской столицы приняли решение благоустроить улицу Большую Садовую. На эти нужды городская администрация выделила более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением жилищно-коммунального хозяйства Кировского района. Прием заявок на участие в тендере уже окончен, сейчас проводится электронный аукцион. Согласно опубликованной документации выбранному подрядчику будет необходимо обустроить цветники на территории Кировского района.

- При устройстве цветников необходимо использовать растения, сочетающихся по цветовой гамме, высоте и фактуре с местоположением цветника и его назначением из указанных в техническом задании растений и в пределах нормативов, закрепленных нормативно-правовыми документами. Посадки проводить в полном соответствии с эскизами, - говорится в тексте техзадания.

Проведение работ начнется после заключения контракта. Все растения должны быть высажены до 10 октября. Кроме того, в техзадании говорится, что посадку можно осуществлять только утром и вечером, а в пасмурные дни она должна вестись в течение всего дня.

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Поставка будет осуществлена в ближайшее время.