Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 сентября: ростовчане вынуждены стоять в семибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Береговой, улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Социалистической, улице Московской, улице Текучева, улице Мечникова, улице Курской, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Целиноградской, улице Шеболдаева, улице Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Театральном, Соколова, Кировском, Богатяновском Спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Зоологическая, Таганрогская, Лесопарковая, Мадояна, МОПРа, Спартаковская, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Зрелищная, 1-я Форматная, Орбитальная, Нариманова, переулкам Борисласвкому и Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельиаша, Страны Советов, Пановой, Менжинского, Селиванова, переулку Беломорскому, Мезенскому и Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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