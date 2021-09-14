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Происшествия14 сентября 2021 19:00

В Таганроге бизнесмена осудят за закупку и установку некачественных остановок

Ему может грозить четыре года тюрьмы
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге бизнесмена осудят за установку некачественных остановок

В Таганроге бизнесмена осудят за установку некачественных остановок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге под суд отправится директор МКУ «Благоустройство». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе следствия было установлено, что в 2020 году злоумышленник подписал документы и принял работы по установке двух остановочных комплексов. Но позже выяснилось, что остановки не соответствуют требованиям, а деньги исполнитель работ уже получил.

- Размер ущерба составил 4,8 миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело, сейчас его направили в суд, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время злоумышленнику за совершенное преступление может грозить до четырех лет тюрьмы.

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