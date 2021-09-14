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Происшествия14 сентября 2021 19:30

В Ростове местного полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий

Он заставил своего заместителя отремонтировать ему дом и машину
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове полицейского заподозрили в превышении полномочий

В Ростове полицейского заподозрили в превышении полномочий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице одного из местных полицейских заподозрили в превышении полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что злоумышленник с мая по август 2020 года, будучи при исполнении обязанностей, незаконно дал поручение своему заместителю, чтобы тот за свои личные деньги сделал ремонт в доме начальника и отремонтировал его машину.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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