В Ростове местного полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий

В Ростове полицейского заподозрили в превышении полномочий
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В донской столице одного из местных полицейских заподозрили в превышении полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
Следователям удалось выяснить, что злоумышленник с мая по август 2020 года, будучи при исполнении обязанностей, незаконно дал поручение своему заместителю, чтобы тот за свои личные деньги сделал ремонт в доме начальника и отремонтировал его машину.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
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