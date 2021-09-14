Ростовские общественники отказались от борьбы за территории на площади Ленина

В Ростове общественники отказались от борьбы за территорию площади Ленина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общественники донской столицы приняли решение отказаться от борьбы за территорию на площади Ленина. Об этом сообщает портал 1Rnd.

Напомним, что причиной возникших разногласий стало намерение бизнесвумен Зухры Бугровой возвести торговый центр на месте существующего там фонтана. Заявление к департаменту архитектуры общественные деятели подали еще летом 2021 года.

Судебное заседание по этому делу прошло во вторник, 14 сентября. В ходе него общественники заявили, что больше не имеют ничего против строительства торгового центра. Они полностью отказались от своих требований.

Причиной стало то, что Министерство культуры не утвердило исследования зоны охраны памятника Ленина. И в связи с этим использовать его в суде не выйдет.

- Ростовский арбитражный суд отказался закрывать дело, намекнув на сговор в ущерб интересам горожан, - говорится в сообщении.

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Горожане уверяют, что очередной ТЦ или торговый павильон будут здесь лишними.