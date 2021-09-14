В Ростове в нынешнем году отремонтировали дороги на 16 улицах

В донской столице за год отремонтировали 16 дорог. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице в нынешнем году был запланирован ремонт 19 дорог. Но по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы всего 16.

- Это ул. Всесоюзная, пер. Халтуринский, ул. Раздорская, ул. Фурмановская, ул. Нариманова, пер. Силикатный, ул. Некрасовская, ул.Майкопская, ул. Мадояна, пр. М. Нагибина, ул. Оганова, ул. Мечникова, пер. Доломановский, ул. Вавилова, ул. Шеболдаева, ул. Российская, - сообщил в своем аккаунте Инстаграм сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Подрядчики укрепили основания, провели замену асфальтового покрытия, а также отремонтировали тротуары. Рабочие установили бордюры и оборудовали места съездов, а именно так называемые пандусы для маломобильных групп населения.

Сейчас ремонтные работы ведутся на ул. Казахской и ул. Менжинского. Их планируется завершить в октябре. А также к концу подходят и работы на ул. Доватора. Они завершатся до конца ноября.

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