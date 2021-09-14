В Таганроге под землю уложат 3,8 километра воздушных линий электропередач

В Таганроге воздушные ЛЭП уложат под землю Фото: Правительство РО

В Таганроге запланировали отчасти модернизировать исторический центр города. Здесь будет идти переустройство воздушных электрических сетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инициатором для проведения такого типа работ выступили министерство промышленности и местные энергетики. Ведомство подписало трехсторонний договор с региональной службой по тарифам и ПАО «Россети Юг».

- В подземные кабельные каналы уберут 3,8 км существующих воздушных линий электропередачи, - рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. - Строительно-монтажные работы будут завершены в мае следующего года. В настоящее время уже выполнены предпроектные обследования территории и объектов.

А также энергетики заново переподключат потребителей. Реконструкция коснется семи городских улиц, а именно: Петровской, Фрунзе, Спартаковской, Чехова, пер. Гоголевского, сквера им. Чехова и площади Восстания.

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