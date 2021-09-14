В Таганроге местным жителям предложили "прокачать" остановки

Таганрожцы смогут предложить свой вариант оформления трамвайных остановок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге власти обратились к местным жителям с просьбой предложить свой дизайн трамвайных остановок. В городе объявлен конкурс под названием «Остановка на прокачку». Самые креативные таганрожцы уже предложили свои варианты.

Участникам необходимо будет выбрать остановку и предложить свой вариант ее оформления. К примеру, это могут быть остановки трамвайного маршрута №3.

Нужно будет подробно описать свою идею и прикрепить текстовый файл с её описанием, а также свой вариант дизайна (изображения, иллюстрации) для задней панели остановки. Размер картинки должен быть 575 х 1860 мм.

В дизайн обязательно должен входить логотип «Таганрогского трамвая». Рекомендуемые форматы: PNG, JPG, PDF, вес – не более 25 МБ. Работы от участников будут приниматься до 15 октября.

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