В донской столице за 5,5 миллионов отремонтируют улицу Планетную

В Ростове отремонтируют улицу Планетную Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону местные власти приняли решение привести в порядок дорожное покрытие на улице Планетной. На эти нужды решено было выделить более 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Прием заявок на участие в тендере уже завершен и в ближайшее время стартует проведение аукциона в электронной форме. Выбранному подрядчику будет предстоять положить нижнее покрытие дороги, затем сверху нанести асфальтобетонное покрытие и затем нанести дорожную разметку, которая должна будет оставаться в хорошем состоянии не менее года.

Проведение работ начнется сразу после определения победителя конкурса. Их планируется окончить до десятого декабря. Работы будут вестись от улицы Добровольского до переулка Космического.

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