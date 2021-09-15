Компания из Тулы стала владелицей новочеркасского стекольного завода

Тульская компания приобрела новочеркасский стекольный завод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области тульская компания «Гланит» купила стекольный завод «Актис», который находится в Новочеркасске. Об этом сообщает издание «Город N».

Компания, которая и была кредитором обанкротившегося «Актиса», приняла решение воспользовалась правом оставить предмет залога за собой. Стоимость предприятия на рынке составила 900 миллионов рублей.

В самом начале предприятие хотели продать почти за четыре миллиарда рублей. Но по такой цене никто не захотел его приобрести. «Гланит» является аффилированной организацией ГК «Пикалевская сода», которая пытается занять все больше стеклотарного рынка.

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Работы должны быть окончены к 10 декабря.