Жители Западного микрорайона попросили продлить маршрут № 73 до "Мегамага"

Ростовчане просят продлить маршрут № 73 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице местные жители просят продлить маршрут № 73, который идет от ТК «Лента» до улицы Богачева. Соответствующую инициативу они опубликовали на портале «Активный Ростовчанин».

Жители Западного обратились к властям с просьбой продлить этот маршрут до ТРК «Мегамаг», находящийся на улице Пойменной. Ростовчанин предлагает пустить обновленный маршрут от 1-й Луговой до Пойменной. По его мнению, это поможет обеспечить доступ рабочих к малым предприятиям, которые находятся вдали от дороги.

- Там много малых предприятий, и не все возят своих сотрудников служебными автобусами. Людям добраться до работы в течение дня представляет огромную проблему, а постоянное курсирование маршрута № 73 позволило бы добираться до работы и с работы, - пишет горожанин

Проголосовать по этой инициативе можно до 29 сентября. Горожане могут выступить "за" это предложение или "против".

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На линии теперь будут выходить 12 автобусов в будни и 10 в выходные.