В Ростове на месяц перекроют съезд с Ворошиловского

Движение транспорта запретят в створе пересечения с Ульяновской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 26 сентября по 26 октября перекроют проезд по съезду с проспекта Ворошиловского. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Власти уточняют, что движение транспорта запретят на съезде к улице Донской в створе пересечения с улицей Ульяновской. Причина - проведение работ по модернизации участка теплотрассы.

Также ранее стало известно, что в городе со 2 октября запретят парковку на восьми улицах: Кулагина, Земельной, Мясникова, Джапаридзе, Песчаной, Металлургической, Заводской и на 28-ой Линии.

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