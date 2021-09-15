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Происшествия15 сентября 2021 11:53

26 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области к утру 15 сентября

Скончались 16 женщин и 10 мужчин
Ангелина СКИБА
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Лечение в стационарах сейчас получают 3514 пациентов

Лечение в стационарах сейчас получают 3514 пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из-за коронавируса умерли еще 26 человек. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили власти. Информацию опубликовали на сайте правительства региона.

Известно, что скончались 16 женщин от 54 до 93 лет, а также 10 мужчин от 35 до 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами COVID-19 стали 6397 жителей Дона. Лечение в стационарах сейчас получают 3514 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 49 человек, на неинвазивной ИВЛ - 293. Кроме того, к утру 15 сентября подтвердили еще 461 случай COVID-19.

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Об этом сообщили аналитики Ростовстата (подробности)