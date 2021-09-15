16 октября микрорайон Левенцовский в Ростове украсят дубовой аллеей

50 саженцев будущих зеленых исполинов украсят Левенцовку. Фото: сайт администрации Ростова

16 октября, в День древонасаждения, в Ростове высадят дубовую аллею. 50 саженцев будущих зеленых исполинов украсят Левенцовку. Также до середины декабря на улицах микрорайона появятся новые голубые ели. В этот период планируют и компенсационную высадку, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В общей сложности осенью в городе появятся 9 тысяч саженцев деревьев, половину из них, а также 12 тысяч кустарников укоренят в День древонасаждения, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, собираются высадить клён, липу, дуб, ель, иву, церцис, сливу, можжевельник, розы, бирючину, форзицию, чубушник и спирею. Кроме того, взор ростовчан и гостей города порадуют почти 100 тысяч новых тюльпанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Большой Садовой высадят почти 6 тысяч кустов лаванды

Сейчас власти ищут подрядчика (подробности)