"В теле весна, а душе не хватило лета": "Мисс Россия" в вызывающем белье поделилась своими чувствами

Ростовчанка Татьяна Котова предстала перед подписчиками в новом образе. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова предстала перед своими подписчиками в новом соблазнительном образе. Девушка опубликовала снимок в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

На фотографии она предстала перед подписчиками в элегантном ярко-красном кружевном боди. Спина красавицы была открыта, на ней красовались лишь тоненькие лямочки, сплетенные в небольшой красивый узор. Боди было с высокой посадкой и в нижней части выполнено в виде трусиков-стринги..

- Сижу пью чай. В чашке осень, в планах зима, в теле весна, а в душе, как всегда, не хватило лета, - описала свое душевное состояние Татьяна Котова.

Ее новый образ пришелся по душе ее подписчикам, в особенности мужской половине. Поклонники искренне восхитились ее мечтательным и притягательным внешним видом.

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Девушка предстала перед подписчиками практически топлес.