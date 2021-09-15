Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 сентября: город скован на пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой Максима Горького, Социалистической, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Немировича-Данченко, проспектах Ленина, Театральном, Соколова, Кировском, Богатяновском Спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Пескова, 2-я Краснодарская, Всесоюзная, Зоологическая, Мадояна, МОПРа, Спартаковская, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная. Беляева, Нариманова, Белоклитвинская, Белорусская, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельиаша, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Пановой, Менжинского, Селиванова, 14-й Линии, переулку Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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