Жительницы Таганрога станцевали на обновленном асфальте улицы Петровской

В Таганроге местные жительницы станцевали на обновленном асфальте улицы Петровской. Фото: аккаунт заведующей кафе в Инстаграм

В Таганроге местные жительницы оказались крайне рады уложенному, спустя долгое время, асфальту на улице Петровской. Дамы, которые являлись официантками, во главе с владелицей местного ресторана, станцевали зажигательный танец на обновленном дорожном покрытии.

Девушки вышли на улицу, ранним утром, когда народ еще не появился, включили композицию «New York, New York» и записали радостный видеоролик с танцем, который они чуть позже опубликовали на своих страничках в социальной сети Инстаграм.

- Как мы рады новому асфальту на улице Петровской! Всего 1,5 года ожиданий, трое суток интенсивной работы и voila! Дорогие гости, благодарим вас от нашей команды, что добирались до нас по песку, по щебню, пешком, бросив машину за несколько кварталов с детьми в колясках по бездорожью. Благодарим Валентину Ивановну Матвиенко, что приехала! Мы счастливы, что город чувствует поддержку прекрасной сильной и ответственной женщины, - написали жительницы Таганрога под постом.

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Речь идет об отрезке проезжей части от Итальянского до Украинского.