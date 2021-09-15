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Общество15 сентября 2021 20:30

Замечания участников публичных слушаний о продлении наабережной сочли нецелесообразными

Предложение сделать двухполосную дорогу вместо шестиполосной было отвергнуто
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове в новой части набережной будет все-таки шестиполосная дорога

В Ростове в новой части набережной будет все-таки шестиполосная дорога

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице после заседания комиссии в городской мэрии были признаны нецелесообразными замечания от участников публичных слушаний по поводу продления городской набережной. Об этом сообщается в документации, опубликованной ростовским департаментом архитектуры и градостроительства.

Участники заседания отвергли предложение сделать в новой части набережной двухполосную проезжую часть вместо шестиполосной. Свое решение члены комиссии аргументировали, сославшись на существующие нормативы по градостроительству и планировки городов и сельских поселений, а также на техническое задание на проектирование.

В настоящее время ожидается утверждение проекта от главы городской администрации Алексей Логвиненко.

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