Дончанин на улице бросился на незнакомца и задушил его обувным шнурком

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Таганроге местного жителя заподозрили в совершении убийства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Как выяснилось в ходе следствия, 22-летний таганрожец 23 августа, прогуливаясь по улице Старцева, затеял ссору с 43-летним незнакомцем, в порыве гнева он схватил его за одежду и повалил на землю. А затем задушил его при помощи обувного шнурка. Осознав свое преступление, злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.

Чуть позже правоохранителям удалось его задержать. В данный момент он находится под стражей.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в тексте сообщения.

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