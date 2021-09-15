Младшие школьники частных школ станут получать бесплатное горячее питание

Учащиеся частных школ начнут получать горячее питание в столовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра образования Ростовской области Тамара Шевченко сообщила, что с начала следующего года, а именно с 1 января, учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс) начнут получать бесплатное горячее питание. В настоящее время их школьные обеды родители оплачивают из собственного кармана.

- Было много обращений и от родителей, и от учредителей частных школ о том, что ученики 1-4-х классов таких образовательных учреждений получают питание в основном за счёт родительской платы, - сказала Шевченко.

После множества обращений губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение, что ученики частных школ один раз в день будут получать бесплатное горячее питание. Деньги на это будут выделяться из бюджета, как это делается в государственных и муниципальных учреждениях. Планируется, что с 1 января 2022 года эта норма вступит в силу

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