Новые таганрогские трамваи в первый день работы не стали брать пассажиров

В Таганроге запустили первый обновленный маршрут трамвая. Фото: Инстаграм "Таганрогский трамвай"

В Таганроге в среду, 15 сентября, на линию вышли первые новые трамваи, курсирующие по маршруту №3. Власти обещали горожанам, что до понедельника проезд в них будет бесплатным. Каково же было удивление таганрожцев, когда новые трамваи проходили мимо остановок с толпами людей и даже не думали останавливаться. Об этом горожане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Подкупленные обещанием властей жители Таганрога жаждали просто покатиться на новом трамвае и оценить его комфортность и качество уложенных железнодорожных путей. Но увы, все вагоны проследовали мимо. На вопросы потенциальных пассажиров водители отвечали, что происходит обкатка и руководство запретило катать людей.

«Теперь понятен выбор цвета… Трамваи краснеют от стыда», «Скорее всего они месяц перепутали. С 15 октября. Там работы еще масса. Вчера только поменяли стык с ж/д переездом на шлагбауме. Остановки не готовы», - разошлись в комментариях мнения горожан.

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