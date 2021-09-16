На замену уличных светильников и снижение их энергопотребления потратят более миллиарда рублей

В Ростове заменят уличные светильники
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице принято решение заменить уличные светильники и единообразить освещение в городе. А также необходимо будет снизить их энергопотребление. На все эти виды работ власти Ростова-на-Дону выделили более 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.
Конкурс был объявлен компанией "Ростгорсвет". В настоящее время подрядчик уже определен - им является ПАО "Ростелеком". Компания займется заменой уличных светильников и прожекторов на светодиодные как в общественных местах, так и на дворовых территориях. Это поможет снизить их энергопотребление. Кроме того, очень важно, чтобы все светильники имели единую температуру света.
Работы должны начаться уже в ближайшее время. Все энергосберегающие мероприятия должны быть выполнены в течение полугода. А поставка всего необходимого может осуществляться в течение семи лет после их окончания.
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Работы должны быть окончены к 10 декабря.