Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 сентября: автолюбители стоят в пятибалльных пробках

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 сентября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, Мадояна, МОПРа, 1-я Краснодарская и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах, Большой Садовой, Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском, переулке Оренбургском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Ворошиловском, Богатяновском Спуске, Кировском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Нариманова, Армянская, проспекте Королева

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, Страны Советов, Пановой, 1-й Конной Армии, проспекту Шолохова.

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