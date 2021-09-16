В Ростове ярким пламенем вспыхнул торговый центр

В Ростове загорелся торговый центр. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону минувшим вечером вспыхнул огонь в торговом центре Западного микрорайона "Золотой Вавилон". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Очевидцы позвонили на пульт дежурного практически сразу после закрытия ТЦ - в 22:11. Возгорание было зафиксировано на четвертом этаже здания, которое находится на улице Малиновского, 25. Приехавшие к месту происшествия огнеборцы сообщили, что огонь возник после короткого замыкания электропроводки.

Масштабы возгорания были небольшими и удалось оперативно его потушить. К счастью, в огне никто не пострадал и даже не понадобилась эвакуация.

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