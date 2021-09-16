Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 сентября: в городе зафиксировали шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Социалистической, Московской, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Немировича-Данченко, Ларина, проспектах Ленина, Театральном, Соколова, Кировском, Богатяновском Спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Пескова, 1-я Краснодарская, Всесоюзная, Портовая, Зоологическая, Мадояна, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Особенная, Орбитальная, Обсерваторная. Беляева, Бодрая, Нариманова, Волкова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Троллейбусной, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Пановой, Менжинского, Селиванова, Вересаева, переулку Сальскому и Мезенскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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