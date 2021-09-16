Участницу шоу "Пацанки" из Ростова избила соперницу по проекту

Участницу шоу "Пацанки" из Ростова избила соперница Фото: телеканал «Пятница»

Агрессивная участница шоу "Пацанки" избила свою соперницу по проекту, приехавшую из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro со ссылкой на организаторов шоу.

При первой встрече "пацанка" Татьяна Каширина из Новокузнецка на первой встрече набросилась на ростовчанку Ларису Кравцову. Причиной возникшего конфликта стали агрессивные выпады Ларисы и ее сестры-близнеца Ольги. Сестры возвещали о том, что они твердо намерены победить в проекте. Татьяне оказался крайне неприятен тон соперницы и она тут же нанесла ей несколько ударов, а затем бросила ее через плечо.

При первом осмотре у девушки обнаружили ушиб плеча, ей была оказана первая помощь и она вернулась на съемочную площадку. Но чуть позже ее состояние стало ухудшаться и ее увезла скорая. В больнице у нее диагностировали перелом ключицы. Ей необходимо было провести срочную операцию.

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Девушка на момент нападения находилась в состоянии острого психоза.