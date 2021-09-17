Глава Облизбиркома призвал жителей Ростовской области голосовать на выборах

От общего решения зависит, какие важные проекты реализуют в нашей стране Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голосовать на выборах с 17 по 19 сентября призвал жителей Ростовской области председатель донского Избиркома Андрей Буров. Он отметил, что сейчас очень важно проявить свою гражданскую позицию.

- От нашего с вами общего решения зависит, по каким законам в ближайшие годы будем жить мы и наши близкие, какие важные проекты будут реализованы в нашей стране и на малой родине. Поэтому главный призыв, с которым Избирательная комиссия обращается в эти дни к вам, - «Твой голос решает. Действуй!», - сказал Андрей Буров.

Голосование стартовало сегодня, 17 сентября, с 8 часов утра. Всего открыли 2601 пункт. Избиратели должны поддержать своих кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания по Азовскому округу №20. Более четырех тысяч мандатов распределят на выборах местного уровня.

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