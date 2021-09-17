Дистанционно проголосовали уже почти 100 тысяч жителей Ростовской области

Голосуют жители Дона за кандидатов в депутаты Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с утра 17 сентября дистанционно проголосовали почти 100 тысяч человек. Информацию об этом сообщает сайт донского Избиркома.

- За первые 2,5 часа 99 458 избирателей проголосовали дистанционно на выборах 2021. Всего указать свою гражданскую позицию удаленно должны более 300 тысяч жителей региона, - говорится в сообщении.

Электронное голосование будут проводить в течение трех дней, до 20 часов 19 сентября. Голосуют жители Дона за кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания по Азовскому одномандатному округу № 20. Также в регионе уже начал работу Центр общественного видеонаблюдения за выборами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2,6 тысячи избирательных участков открыли в Ростовской области 17 сентября

График работы - с 8 до 20 часов (подробности)