100-летняя жительница Ростова проголосовала за кандидатов в депутаты Госдумы

Ростовчанка опустила избирательный бланк в переносную урну у себя дома. Фото: страница в VK Избиркома РО

17 сентября, в день выборов, проголосовала одна из самых пожилых жительниц Ростова-на-Дону - Елизавета Радченко. Этой осенью ей исполнилось уже 100 лет. Несмотря на свои преклонные годы, женщина не утратила интерес к общественной жизни, и даже состояние здоровья не стало сегодня препятствием для голосования.

Ростовчанка опустила избирательный бланк в переносную урну у себя дома, в Железнодорожном районе города. Голос приняли работники избирательной комиссии, которые сейчас по заявкам обходят пожилых людей и инвалидов. К слову, эту работу ведут при строгом соблюдении всех санитарных мер, поэтому Елизавета Радченко чувствовала себя спокойно и даже не думала о коронавирусе.

Женщина посвятила свою жизнь сфере образования. Известно, что ранее она была учителем начальных классов, а также воспитателем. Ростовчанка подчеркнула, что голосовать должен каждый, потому что это важно для будущего нашей страны.

Выборы продлятся в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. За это время поддержать кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания по Азовскому одномандатному округу смогут более 3 млн жителей Дона.

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