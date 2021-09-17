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Политика17 сентября 2021 13:54

Более 3 млн избирателей смогут проголосовать в Ростовской области

В удаленном формате свою гражданскую позицию подтвердили уже 99 458 человек
Ангелина СКИБА
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В регионе открыли 2,6 тысячи избирательных участков

В регионе открыли 2,6 тысячи избирательных участков

Фото: Мария ЛЕНЦ

На выборах в Ростовской области с 17 по 19 сентября смогут проголосовать более 3 млн избирателей. Из них свою гражданскую позицию впервые выразят свыше 35 тысяч юношей и девушек. Об этом сообщает донской Избирком.

В эти три дня жители Дона будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания по Азовскому одномандатному избирательному округу № 20.

Люди могут отдать голос на участках - их открыли 2,6 тысячи, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования. Удаленно с утра 17 сентября в выборах уже приняли участие 99 458 человек. Также с пятницы начал работу Центр общественного видеонаблюдения ходом голосования.

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