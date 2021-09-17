Cити-менеджер Ростова посетил избирательный участок в первый день голосования

Сити-менеджер оценил трехдневный формат голосования. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 17 сентября, избирательный участок посетил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Глава администрации признался в Instagram, что считает трехдневное голосование «очень удобным форматом».

- Те, кто не смогут проголосовать в выходные, имеют возможность сделать это сейчас. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках. Это важно для санитарной безопасности, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также чиновник отметил, что «парламентские выборы вызывают большой интерес, и жители города сейчас активно посещают избирательные пункты». Выборы продлятся три дня - с 17 по 19 сентября. Всего за это время свою гражданскую позицию смогут выразить более 3 млн жителей Дона.

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