Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 сентября: автомобилисты простаивают в шестибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 17 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Варфоломеева, Социалистической, Текучева, Мечникова, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Немировича-Данченко, Цезаря Куникова, Шеболдаева, Ларина, проспектах Ленина, Театральном, Соколова, Кировском, Богатяновском Спуске.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Интернациональная, Спартаковская, Международная, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная. Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому и Оренбургскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Троллейбусной, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, Щаденко, Вересаева, переулку Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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