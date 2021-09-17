Проливные дожди ожидают ростовчан в выходные

Ростовчан ждут дождливые выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице в выходные ожидается резкое ухудшение погоды. Это следует из данных, опубликованных ростовским Гидрометцентром.

В пятницу, 17 сентября, уже вечером столбики термометров опустятся до +8 градусов. Кроме того, усилится ветер, его порывы временами будут достигать 5-10 метров в секунду.

В субботу, 18 сентября, погода будет стоять облачная, но осадков в этот день не ожидается. Ветер будет дуть с такой же скоростью. Температура воздуха в дневные часы будет достигать +25 градусов, а в ночное время она упадет до +8 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, прямо с утра польет проливной дождь. Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до температуры +23 градуса, а в ночное время суток будет составлять +11 градусов.

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