На трассе под Ростовом перевернулся автомобиль дорожных рабочих

В Ростовской области произошло массовое ДТП Фото: Соцсети

В Ростовской области произошла массовая авария с участием трех автомобилей. О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в пятницу, 17 сентября, днем на трассе между Батайском и Ростовом. Участниками аварии стали три автомобиля Lada Priora, грузовик и спецмашина дорожных рабочих «УАЗ». Видеозапись последствий аварии была опубликована очевидцами.

На кадрах видно, что кузов грузовой машины полностью разрушен, Легковушка получила сильные механические повреждения, а автомобиль дорожников и вовсе перевернулся от сильного удара.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.

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