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Общество17 сентября 2021 21:30

Власти Ростова не могут найти перевозчика для маршрута № 14

На прошедший конкурс не было подано ни одной заявки
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове не могут найти перевозчика для маршрута № 14

В Ростове не могут найти перевозчика для маршрута № 14

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону не могут найти нового перевозчика для маршрута № 14. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен департаментом транспорта города Ростова-на-Дону. Нового перевозчика пытались выбрать в рамках объявленного тендера. Но на него не поступило ни одной заявки. Именно поэтому конкурс был признан несостоявшимся.

Напомним, что автобусы ходили от поселка Кирпичного в Болгарстрой через Ростсельмаш.

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Половина единиц транспорта должна быть оборудована двигателями экокласса.