Дом Сариевых в Ростове ушел с молотка за 10 тысяч рублей

В Ростове продали доходный дом Сариевых. Фото: администрация Ростова

В донской столице городским властям удалось с четвертого раза продать доходный дом Сариевых, который находится на улице Большой Садовой, 94. Мэрия трижды выставляла здание на торги по смешной цене - всего один рубль. Но главным условием для покупки была дальнейшая реставрация.

Инициатором торгов стал департамент имущественно-земельных отношений. Купила здание таганрогский предприниматель Шушаник Мкртчян. Она готова была отдать за объект 10 тысяч рублей.

Договор должен быть заключен в течение ближайших пяти дней.

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