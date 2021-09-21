Городские власти снова озаботились поиском перевозчика для маршрута № 14

В Ростове снова ищут перевозчика на маршрут №14 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти донской столицы вновь озаботились поисками перевозчика для маршрута № 14. В прошлый раз на конкурс не было подано ни одной заявки и он был отменен. Но городская администрация решила попробовать снова. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской дирекцией по строительству транспортной инфраструктуры. Желающие поучаствовать смогут подать заявку до 12 октября. Напомним, что этот маршрут движется от поселка Кирпичного в Болгарстрой через Ростсельмаш.

Согласно документации, перевозчику необходимо будет использовать для перевозки пассажиров автобусы малого класса, из которых как минимум половина должна быть оборудована двигателями не ниже экокласса Евро-4. Кроме того, в транспорте должны иметься кондиционеры и системы для перевозки маломобильных групп населения.

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На прошедший конкурс не было подано ни одной заявки.