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Общество21 сентября 2021 19:30

В Ростове на четыре миллиона закупят парковые скамейки

Деньги будут выделены из городского бюджета
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовские власти закупят лавочки для набережной

Ростовские власти закупят лавочки для набережной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местные власти запланировали покупку парковых скамеек. Мэрия планирует потратить на это более четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. Желающие смогут подать заявку на участие в тендере до 23 сентября. Победитель должен будет доставить 104 парковых скамейки, которые в последствии будут установлены на городской набережной. Их расставят от переулка Богатяновский спуск до переулка Газетного и от переулка Соборного до переулка Халтуринского. Осуществить поставку необходимо будет в течение двух месяцев после заключения контракта.

Деньги на эту закупку будут выделены из городского бюджета.

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Предприятия смогут подать заявку на участие до 12 октября.