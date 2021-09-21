В Ростове на четыре миллиона закупят парковые скамейки

Ростовские власти закупят лавочки для набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местные власти запланировали покупку парковых скамеек. Мэрия планирует потратить на это более четырех миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. Желающие смогут подать заявку на участие в тендере до 23 сентября. Победитель должен будет доставить 104 парковых скамейки, которые в последствии будут установлены на городской набережной. Их расставят от переулка Богатяновский спуск до переулка Газетного и от переулка Соборного до переулка Халтуринского. Осуществить поставку необходимо будет в течение двух месяцев после заключения контракта.

Деньги на эту закупку будут выделены из городского бюджета.

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Предприятия смогут подать заявку на участие до 12 октября.