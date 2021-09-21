Жительница Таганрога отправится под суд за смерть арендатора

В Таганроге женщину отправят под суд за смерть арендатора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге местную жительницу заподозрили в смерти своего арендатора. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе следствия стало известно что женщина установила в кухне своей квартиры водонагреватель с нарушением правил поставки газа. Зная о том, что оборудование работает нелегально, она сдала квартиру в аренду и, естественно, не предупредила об этом арендатора. При очередном его использовании мужчина получил острое отравление окисью углерода и скончался.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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