Две спасательные машины за десять миллионов закупят в Ростове

В Ростове закупят аварийно-спасательные автомобили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в рамках программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» было принято решение закупить две аварийно-спасательные машины. На их приобретение планируется потратить более десяти миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс на определение поставщика был объявлен городским управлением по делам ГО и ЧС. Все желающие принять участие смогут направить свои заявки до 27 сентября. В течение полутора месяцев после заключения контракта победителю необходимо будет оформить поставку машин, оснащенных радиостанцией с громкоговорителем, откидной столешницей, вентиляционным люком и иметь возможность крепления сразу четырех дыхательных аппаратов. А также она должна быть оборудована электрическим масляным обогревателем.

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Предприятия смогут подать заявку на участие до 12 октября.