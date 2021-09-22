В Ростовской области "липовые" прививочники портят коронавирусную статистику

В Ростовской области лжепрививочники портят статистику заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе в больницы стали часто попадать люди, имеющие фальшивые прививки от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Речь идет о людях, которые на самом деле не делали прививки, но имеют сертификат о прохождении вакцинации. Такие горожане заражаются коронавирусом и попадают в больницы в состояниях различной степени тяжести.

Все это отрицательно влияет на собираемую статистику.

- Это повод вакцинодиссидентам говорить, что человек вакцинировался и умер, - отметил Вячеслав Коробка в интервью телеканалу "Дон-ТР".

Он добавил, что правоохранители должны разбираться с лжепрививочниками.

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