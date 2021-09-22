В Ростовской области начала работать первая солнечная электростанция

В Ростовской области заработала первая солнечная электростанция Фото: Правительство РО

В Ростовской области начала работу первая солнечная электростанция. Она оказалась очень полезна донским хозяйственникам.

Она стала функционировать в Аксайском районе. Электростанция будет питать складские помещения. Она обеспечит большую часть объема электроэнергии, которую потребляет комплекс. Уже сейчас мощность первой очереди объекта составляет 530 кВт.

У модулей отмечается высокая эффективность преобразования солнечного света в электроэнергию. Работа будет идти и в пасмурную погоду, и даже в условиях экстремальных температур – от -40 °С до +85°С.

- С точки зрения применения ветряной энергии, где есть перерывы, при современных технологиях, солнечные батареи стали производить с повышенным КПД. Теперь отражение от одних батарей помогает аккумулировать энергию на других батареях, - сообщил генеральный директор логистической компании Игорь Богодаров.

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