Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 сентября: пробки в городе оценены в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 сентября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Максима Горького, Красноармейской, Социалистической, Текучева, Курской, Футбольной, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, Немировича-Данченко, проспектах Михаила Нагибина, Соколова, Богатяновском Спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еремнко, Портовая, Всесоюзная, МОПРа, Литвинова, Мадояна, Зорге, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Менжинского, переулку Сальскому Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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