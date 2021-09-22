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Общество22 сентября 2021 19:00

В Ростове на замену двух лифтов в публичной библиотеке потратят более 9,5 миллиона рублей

Замена будет идти в рамках проведения капитального ремонта
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове заменят лифты в публичной библиотеке

В Ростове заменят лифты в публичной библиотеке

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Донской государственной публичной библиотеке в рамках проведения капитального ремонта будут заменены два пассажирских лифта. На ведение этих работ будет потрачено более 9,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен Донской государственной публичной библиотекой. В настоящее время подрядчик уже определен и в ближайшее время приступит к выполнению работ. Ему необходимо будет установить две лифтовых кабины, оснащенные электросиловым оборудованием, электроосвещением, кнопкой для связи с диспетчером, системами видеонаблюдения и вентиляции.

Согласно опубликованной документации, все работы необходимо будет окончить в течение 70 дней после заключения контракта.

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На аукцион была подана лишь одна заявка.