Более 49 миллионов рублей направят на ремонт трассы М-4 "Дон"

В Ростовской области приведут в порядок отрезок трассы М-4 "Дон" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отремонтируют участок трассы М-4 "Дон". На проведение всех видов работ направят более 49 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района. Все желающие смогли подать свои заявки на участие в тендере, теперь их ожидает электронный аукцион. Победителю необходимо будет заняться обустройством подъезда от а/м «Дон»- ст. Ольгинская - х. Верхнеподпольный - а/д «г. Ростов-на-Дону (от а/м «Дон» – г. Семикаракорск - г. Волгодонск» к ст. Старочеркасская». Он положит новое дорожное покрытие и начертит дорожную разметку.

Работы будут идти в 2021 году - с момента заключения контракта в течение месяца и в 2022 году – с 1 июня по 1 июля.

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Замена будет идти в рамках проведения капитального ремонта.